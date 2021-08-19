Пентагон примет на вооружение новейшую гиперзвуковую ракету Dark Eagle

Американские военные планируют закончить разработку собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности к 2023 году. Она получила название Dark Eagle («Тёмный орёл»), пишет The National Interest.
Первые испытательные запуски
Журналисты издания отмечают, что США отстают от России и Китая в этой военной технологии и им приходится быть в роли догоняющих. Куратор американской программы по разработке гиперзвукового оружия Роберт Страйдер ранее заявил, что Пентагону «нужно догонять» Москву и Пекин. Американские инженеры испытывают серьёзную озабоченность из-за прогресса российских и китайских конструкторов.
Ракеты планируют транспортировать на борту транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Dark Eagle будет использоваться в батареях с четырьмя установками, каждая из которых будет оснащена двумя ракетами. Отмечается, что скорость полёта будет превышать 5 М. Журналист издания рассказал, что такие ракеты будет тяжело обнаружить и уничтожить, поскольку в них сочетается гиперзвуковая скорость и мобильность установок.
Ранее американский телеканал CNN заявил, что Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Аэрокосмическая компания Capella Space сделала спутниковые снимки в районе полигона Панково на Новой Земле, на которых будто бы имеются признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты. Это оружие позволит России наносить удары с любого направления, отметил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.