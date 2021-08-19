Пентагон примет на вооружение новейшую гиперзвуковую ракету Dark Eagle

Американские военные планируют закончить разработку собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности к 2023 году. Она получила название Dark Eagle («Тёмный орёл»), пишет The National Interest.

Первые испытательные запуски запланированы на 2022 год, ракета сможет поражать цели на дальности до 2775 километров. Планируется, что будет создана версия ракеты для ВМС, которую можно будет размещать на подлодках и надводных кораблях.

Журналисты издания отмечают, что США отстают от России и Китая в этой военной технологии и им приходится быть в роли догоняющих. Куратор американской программы по разработке гиперзвукового оружия Роберт Страйдер ранее заявил, что Пентагону «нужно догонять» Москву и Пекин. Американские инженеры испытывают серьёзную озабоченность из-за прогресса российских и китайских конструкторов.

Ракеты планируют транспортировать на борту транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Dark Eagle будет использоваться в батареях с четырьмя установками, каждая из которых будет оснащена двумя ракетами. Отмечается, что скорость полёта будет превышать 5 М. Журналист издания рассказал, что такие ракеты будет тяжело обнаружить и уничтожить, поскольку в них сочетается гиперзвуковая скорость и мобильность установок.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Аэрокосмическая компания Capella Space сделала спутниковые снимки в районе полигона Панково на Новой Земле, на которых будто бы имеются признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты. Это оружие позволит России наносить удары с любого направления, отметил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.