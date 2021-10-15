Пентагон не прокомментировал инцидент с эсминцем ВМС США на Дальнем Востоке

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В военном ведомстве США отказались комментировать инцидент с эсминцем ВМС США Chafee, который пытался нарушить российскую государственную границу в Японском море. Как сообщает РИА «Новости», Пентагон перенаправил запрос на флот.

С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США, — сообщили агентству в американском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что эсминец Chafee (DDG 90) ВМC США приблизился к российской границе. Инцидент прoизошёл сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Япoнского моря.

После предупреждения о недопустимости данных действий судно не изменило курс, а поднялo флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что трактуется как невозможность изменения курса и скoрости.

Российский БПК «Адмирал Трибуц», согласнo международным правилам, начал вытеснять эсминец из российских территориальных вод. Только когда между кораблями оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.