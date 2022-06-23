«Печи для денег»: Маск пожаловался на расходы заводов Tesla Bloomberg: Маск пожаловался на расходы заводов Tesla в Германии и Техасе

Фото: pixabay

Tesla

Заводы по производству электромобилей Tesla в Германии и Техасе в настоящее время превратились в настоящие «печи для денег». Так оценил состояние бизнеса владелец предприятий американский предприниматель Илон Маск. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Оба завода в Берлине и Остине — это гигантские печи для денег сейчас, — заявил Маск.

Ранее он подтвердил планы по сокращению штата сотрудников Tesla на 10%. По словам Маска, он планирует сделать это уже в ближайшие три месяца. Он также добавил, что ожидает увеличения числа рабочей силы с почасовой оплатой и что в 2023 году планирует увеличить количество как наёмных, так и почасовых работников.

Также Маск в ходе выступления на Катарском экономическом форуме заявил, что в США неизбежно наступит рецессия. По его словам, вероятнее всего, это случится в ближайшем будущем.

Кроме того, Маск раскритиковал Демократическую партию США и администрацию президента Джо Байдена за бездействие внутри страны. По его мнению, власти должны изменить миграционную политику, чтобы Соединённые Штаты Америки стали местом, куда стекаются лучшие таланты со всего мира.