Пашинян заявил, что уйдёт в отставку в конце апреля

https://static.news.ru/photo/84190a82-9d32-11eb-bb67-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что уйдёт в отставку в течение последних 10 дней апреля. С таким заявлением он выступил в ходе правительственного часа в законодательном органе страны.

Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договорённости между парламентскими силами и президентом республики, — цитирует его ТАСС.

Пашинян рассказал о процедуре отставки. Для сохранения всех протокольных мероприятий он выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция «Мой шаг» не изберёт его премьером. Потом фракция опять выдвинет его кандидатуру и опять не изберёт. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее вице-спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня. По его словам, иные же сценарии не обсуждались. Кроме того, он добавил, что из-за досрочных выборов в стране отменят военное положение, писал NEWS.ru.