Пашинян останется на посту премьер-министра до парламентских выборов

https://static.news.ru/photo/0ea3cb2c-8895-11eb-8f3d-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня. Иные же сценарии не обсуждались, заявил вице-спикер парламента страны Ален Симонян.

Других сценариев не обсуждалось. Да, премьер-министр Пашинян будет временно исполняющим обязанности премьера и в предвыборный период, — сказал Симонян в разговоре с журналистами.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте, передаёт «Интерфакс».

Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен был уйти в отставку до 20 апреля. Тогда парламентские выборы состоятся 20 июня, писал NEWS.ru. Тем не менее эта информация не подтвердилась.