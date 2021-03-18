Пашинян останется на посту премьер-министра до парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня. Иные же сценарии не обсуждались, заявил вице-спикер парламента страны Ален Симонян.
Других сценариев не обсуждалось. Да, премьер-министр Пашинян будет временно исполняющим обязанности премьера и в предвыборный период, — сказал Симонян в разговоре с журналистами.
В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте, передаёт «Интерфакс».
Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен был уйти в отставку до 20 апреля. Тогда парламентские выборы состоятся 20 июня, писал NEWS.ru. Тем не менее эта информация не подтвердилась.