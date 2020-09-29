Пашинян заявил, что существованию народа Армении появилась угроза

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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе привело к тому, что самому существованию народа Армении появилась угроза. Об этом 30 сентября заявил премьер-министр государства Никол Пашинян.

Он отметил, что в Армении всё происходящее воспринимают как войну, которую объявили народу страны. По словам Пашиняна, государство после обострения конфликта использует собственное право на самооборону.

Как заметил премьер Армении, Ереван на территории Карабаха действовал в ответ на наступление со стороны Азербайджана. Действия Баку, сказал Пашинян, были спланированной операцией, исполнение которой необходимо немедленно прекратить.