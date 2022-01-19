Пашинян взял на себя ответственность за урегулирование отношений с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично несёт ответственность за нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что спецпредставитель республики в вопросе нормализации двусторонних отношений был выбран исходя из «политической целесообразности».

Решение о назначении Рубиняна принял я, исходя из политической целесообразности. Он подотчётен мне, Совету безопасности и народу Армении <...>. Я несу ответственность за процесс и за действия спецпредставителя, — сказал Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

Ранее в МИД Турции заявили, что первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.