Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с новоизбранным президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране, куда армянский лидер прибыл с рабочим визитом. Об этом говорится на сайте правительства республики.

В рамках встречи политики обсудили широкий круг двустороннего сотрудничества, касающийся укрепления торгово-экономических связей. В частности, главы государств назвали стимулом для развития взаимодействия в этой сфере обеспечение деятельности СЭЗ в Мегри. Кроме того, они поговорили о режиме свободной торговли Ирана с ЕАЭС. Также была затронута тема региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь транспортная и кабельная связи в направлении от Персидского залива к Чёрному морю.

Пашинян высоко оценил важность последовательных усилий Ирана в установлении мира и стабильности в регионе. Раиси отметил, что для Тегерана ключевое значение имеет сохранение мира в регионе, добавив, что иранская сторона считает необходимым урегулировать все вопросы путём диалога.

Также они обсудили ряд вопросов, касающихся реализации новых совместных программ в сферах здравоохранения, новейших технологий, образования, науки и культуры.

В завершение встречи Пашинян пригласил президента Ирана в Армению. Иранский лидер пообещал приехать.

Новый президент Ирана Раиси одержал победу на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке в 48,8%. В общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек.