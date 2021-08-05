Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с новоизбранным президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране, куда армянский лидер прибыл с рабочим визитом. Об этом говорится на сайте правительства республики.
В рамках встречи политики
Пашинян высоко оценил важность последовательных усилий Ирана в установлении мира и стабильности в регионе. Раиси отметил, что для Тегерана ключевое значение имеет сохранение мира в регионе, добавив, что иранская сторона считает необходимым урегулировать все вопросы путём диалога.
Также они обсудили ряд вопросов, касающихся реализации новых совместных программ в сферах здравоохранения, новейших технологий, образования, науки и культуры.
В завершение встречи Пашинян пригласил президента Ирана в Армению. Иранский лидер пообещал приехать.
Новый президент Ирана Раиси одержал победу на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке в 48,8%. В общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек.