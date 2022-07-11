Пашинян и Эрдоган обсудили нормализацию отношений Армении и Турции

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Реджеп Эрдоган

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили двусторонний процесс урегулирования отношений между их странами. Как сообщается на официальном сайте премьер-министра Армении, Пашинян поздравил Эрдогана с праздником Курбан Байрам, на что тот поздравил премьер-министра Армении с наступающим праздником Вардавар (Преображение Иисуса Христа).

Они выразили надежду, что договоренности, достигнутые в ходе встречи спецпредставителей их стран 1 июля, будут реализованы в ближайшее время, — сказано в сообщении.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность прохождения сухопутной границы Армения — Турция для граждан третьих стран, посещающих обе страны. Спецпредставители также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.