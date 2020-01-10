Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик неожиданно выступил в защиту австралийских верблюдов. В четверг, 9 января, в Австралии начали отстреливать чрезмерно расплодившихся диких парнокопытных, намереваясь уничтожить порядка 10 000 особей. Челик раскритиковал страну за подобное решение, посчитав его негуманным. Ранее партия Эрдогана не была замечена в высказываниях в защиту животных. Однако беспокоиться о верблюдах, как считают эксперты, её вынуждает собственная исламистско-националистическая идеология.

Гневная тирада Омера Челика в адрес Австралии была опубликована в его официальном аккаунте в Twitter. Так он прокомментировал первый день отстрела диких австралийских верблюдов, за который уничтожили около 1500 животных. Всего «зачистка» территории от «лишних» особей продлился пять дней.

Это негуманный подход — надеяться, что за счёт убийства тысяч верблюдов удастся восстановить природный баланс и сохранить водные ресурсы, — подчеркнул Челик. — Это не защищает природу. Можно найти другие, более человечные решения. Такие, которые защитят природное наследие для будущих поколений.

Это заявление не стало бы сюрпризом, если бы прозвучало от представителя «зелёной» или левой партии. Но Партия справедливости и развития — консерваторы и исламисты, защита животных — отнюдь не главная статья их повестки. Как указывает корреспондент Al-Monitor Амберин Заман, законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными был внесён в контролируемый ПСР парламент, но его рассмотрение зависло в воздухе.

Эксперты объясняют странную заботу о судьбе австралийских верблюдов исламистской направленностью партии Эрдогана. Верблюд, как они указывают, имеет особое место в мусульманской культуре, так как на нём путешествовал пророк Мухаммед.

Верблюд — символ ислама, — объяснил в разговоре с Al-Monitor заявление Челика антрополог Айсе Кавдар. — Кажущаяся чувствительность в этом вопросе, по-видимому, проистекает отсюда. Челик гордится тем, что якобы близок к народу. Так что это пример банального популизма.

Критики Партии справедливости и развития подчёркивают, что за пределами популистских заявлений в защиту животных правящие круги Турции мало что делают для сохранения окружающей среды. А амбициозные проекты, такие как прокладка Стамбульского канала, постройка нового аэропорта Стамбула и вырубка леса под строительство резиденции Эрдогана, напротив, вредят природе.

Jonathan Makiri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между тем природа Австралии за прошедший год подверглась сразу нескольким стихийным бедствиям. Жестокая засуха стала одной из причин возникновения беспрецедентных лесных пожаров. Она же вынудила тысячи диких верблюдов искать воду и пищу вблизи людских поселений. Во время набегов парнокопытных страдает инфраструктура и водные ресурсы, и без того скудные в южной Австралии. На этих землях обитают преимущественно аборигены, для небольших поселений которых голодные стада верблюдов представляют существенную опасность. Кроме того, трупы умерших от жажды животных могут заразить окрестные водоёмы. Именно поэтому австралийское правительство приняло решение в течение пяти дней уничтожить 10 000 этих парнокопытных.

Верблюды были впервые завезены в Австралию в XIX веке для помощи местным фермерам и исследователям земель. Они хорошо прижились в засушливом австралийском климате и в отсутствии естественных врагов на этом континенте расплодились до почти миллиона особей. Со временем необходимость в верблюдах отпала, и большинство из них одичали. Сегодня в Австралии живёт самая большая дикая популяция этих животных.

500M+ animals have died and will continue to die due to the bush fire in Australia. Please Keep on praying!! Save the Koalas , kangaroos and the other animals, . #SaveTheKoalas #AUSTRALIANBUSHFIRES pic.twitter.com/SWYJ6WhLUU — Vincent Pawpee Garcia (@iampawpee) January 4, 2020

Несколько месяцев лесных пожаров в Австралии уже успели уничтожить более 1500 домов, убить 25 человек и около 100 000 домашних животных, в основном овец. Счёт жертв среди диких зверей идёт уже на сотни миллионов, и верблюды — далеко не единственные оказавшиеся в опасности.