Гневная тирада Омера Челика в адрес Австралии была опубликована в его официальном аккаунте в Twitter. Так он прокомментировал первый день отстрела диких австралийских верблюдов, за который уничтожили около 1500 животных. Всего «зачистка» территории от «лишних» особей продлился пять дней.

Это заявление не стало бы сюрпризом, если бы прозвучало от представителя «зелёной» или левой партии. Но Партия справедливости и развития — консерваторы и исламисты, защита животных — отнюдь не главная статья их повестки. Как указывает корреспондент Al-Monitor Амберин Заман, законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными был внесён в контролируемый ПСР парламент, но его рассмотрение зависло в воздухе.

Эксперты объясняют странную заботу о судьбе австралийских верблюдов исламистской направленностью партии Эрдогана. Верблюд, как они указывают, имеет особое место в мусульманской культуре, так как на нём путешествовал пророк Мухаммед.

Критики Партии справедливости и развития подчёркивают, что за пределами популистских заявлений в защиту животных правящие круги Турции мало что делают для сохранения окружающей среды. А амбициозные проекты, такие как прокладка Стамбульского канала, постройка нового аэропорта Стамбула и вырубка леса под строительство резиденции Эрдогана, напротив, вредят природе.

Между тем природа Австралии за прошедший год подверглась сразу нескольким стихийным бедствиям. Жестокая засуха стала одной из причин возникновения беспрецедентных лесных пожаров. Она же вынудила тысячи диких верблюдов искать воду и пищу вблизи людских поселений. Во время набегов парнокопытных страдает инфраструктура и водные ресурсы, и без того скудные в южной Австралии. На этих землях обитают преимущественно аборигены, для небольших поселений которых голодные стада верблюдов представляют существенную опасность. Кроме того, трупы умерших от жажды животных могут заразить окрестные водоёмы. Именно поэтому австралийское правительство приняло решение в течение пяти дней уничтожить 10 000 этих парнокопытных.

Верблюды были впервые завезены в Австралию в XIX веке для помощи местным фермерам и исследователям земель. Они хорошо прижились в засушливом австралийском климате и в отсутствии естественных врагов на этом континенте расплодились до почти миллиона особей. Со временем необходимость в верблюдах отпала, и большинство из них одичали. Сегодня в Австралии живёт самая большая дикая популяция этих животных.