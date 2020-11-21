Пара из Австралии превратила школьный автобус в комфортабельное жильё

https://static.news.ru/photo/ec809c7e-2cd1-11eb-9fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: herandharry/instahram.com

Австралийская пара потратила полтора года, чтобы превратить школьный автобус в уютный дом на колёсах.

Молодые люди сами сделали в автобусе ремонт, заменили обшивку, установили кухню и даже смастерили спальню с гигантской кроватью. В результате пара получила стильный и уютный передвижной дом. Теперь они сами могут выбирать вид за окном.

Видео превращения автобуса в жилище опубликовал The Sun на своей странице в Twitter.

Couple spend 18 months converting a school bus into a mobile home complete with AC and queen size bed



: https://t.co/kMiiu7LVWl pic.twitter.com/leejangkSC — The Sun (@TheSun) November 22, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что двухэтажный деревянный особняк XIX века на углу улиц Водников и Энгельса в Великом Устюге выставили на продажу за один рубль с условием, что собственник возьмёт на себя все расходы по реставрации этого объекта культурного наследия регионального значения.

Фасад особняка украшают пилястры и подоконные вставки, ценность представляет также фонарь на углу дома в стиле модерн. Фундамент, сруб, перекрытия и лестницы находятся в хорошем состоянии, ремонт требуется полам, потолкам, кровле, печам, окнам и дверям. По предварительным подсчётам, реставрация может обойтись в 14 млн рублей, эскизный проект уже разработан.