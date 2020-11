Пара из Австралии превратила школьный автобус в комфортабельное жильё

Молодые люди сами сделали в автобусе ремонт, заменили обшивку, установили кухню и даже смастерили спальню с гигантской кроватью. В результате пара получила стильный и уютный передвижной дом. Теперь они сами могут выбирать вид за окном.

Видео превращения автобуса в жилище опубликовал The Sun на своей странице в Twitter.