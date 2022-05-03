Папа римский: лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля Папа римский заявил, что действия НАТО у границ РФ могли спровоцировать военную операцию на Украине

Папа римский Франциск / Фото Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли стать причиной ответной реакции Кремля, передаёт слова понтифика итальянская газета Corriere della Sera. По его мнению, поведение Альянса повлияло на возникновение украинского кризиса.

Вероятно, лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля, — сказал Франциск.

3 мая папа римский Франциск рассказал, что запросил проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы в том числе обсудить урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что российская сторона пока не ответила на просьбу.

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что понтифик хочет посетить с апостольской поездкой Украину, но, по его мнению, это стоит сделать тогда, когда это будет способствовать реальному улучшению положения в стране.