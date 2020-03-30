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Российские военные продезинфицировали пять пансионатов для пожилых в Италии. Работа в учреждениях Ломбардии продолжается россиянами вторые сутки.

На 29 марта продезинфицировано 9,5 тыс. квадратных метров внутри помещений и 5 тыс. квадратных метров прилегающих к ним площадей и дорог, сообщил в эфире Первого канала замначальника войск радиационной, биологической и химзащиты Сергей Кикоть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные медики проявляют настоящий героизм, работая в самом пекле в городе Бергамо, расположенном в области Ломбардия. Об этом заявил посол России в Италии Сергей Разов.