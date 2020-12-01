ОЗХО приняла бюджет, несмотря на возражения России

https://static.news.ru/photo/58f3dcf2-33ff-11eb-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Szilas/wikipedia.org

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) утвердили бюджет на 2021 год, вопреки возражениями России, Китая, Сирии, Ирана и Кубы.

В свете результатов голосования проект решения по программе и бюджету организации считается принятым, — сказал председатель конференции, постоянный представитель Мексики в организации Хосе Антонио Сабалгойтия при подведении итогов голосования.

В 2021 году бюджет ОЗХО составит €71,7 млн. При этом постпред России Александр Шульгин заявил, что РФ не собиралась осложнять деятельность организации, но не может смириться с ведением работы в рамках бюджетного процесса.

Россия, конечно же, отдаёт себе отчет в важности принятия программы и бюджета организации. Как и в других международных институтах, мы выступаем за приоритет принятия подобных решений на основе консенсуса. С сожалением вынуждены констатировать, что наша организация под давлением небольшой группы государств стала на путь отказа от подобной практики, — подчеркнул он.

Российский представитель призвал рассмотреть отдельно вопросы, которые вызывают озабоченность у других государств. В первую очередь речь идёт «о попытках протащить в одной связке с регулярным бюджетом расходы, не имеющие отношения к выполнению конвенционных задач», таких как финансовые обязательства в связи с деятельностью обвинительного механизма.

Мы выступаем за целесообразность отдельного рассмотрения таких вопросов, как финансовое положение организации, специальные фонды, специальные счета, использование кассовых остатков, за счет которого и происходит подгонка бюджета под нулевой рост членских взносов. В связи с вышеозначенным мы не стали поддерживать проект решения по программе и бюджету организации, — заключил он.

Трансляция заседания проводилась на сайте ОЗХО.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

ОЗХО сообщила, что её анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Навального есть токсичные химикаты — биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Уточняется, что россиянина отравили не занесённой в список разновидностью «Новичка». Результаты исследования специалисты передадут властям Германии.