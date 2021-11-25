Откройте, полиция: коллеги по Интерполу рассорились из-за прав человека

Международная полиция стоит перед дилеммой, которая уже вызвала серьёзные трения между 195 членами этой организации. Как это часто бывает, противоречия вызваны вопросами власти и денег: в четверг будут объявлены итоги выборов нового главы Интерпола, и проблема состоит в том, что одним из кандидатов на этот пост является выдвиженец Объединённых Арабских Эмиратов — страны, которую некоторые другие члены считают далеко не эталоном в области прав человека. Против эмиратского генерала выступает нынешняя вице-президент организации Сарка Хавранкова. Она также претендует на то, чтобы избавиться от приставки «вице-». NEWS.ru разбирается, может ли организация сохранить свой имидж «рыцарей без страха и упрёка», если она поступится принципами ради сохранения финансирования.

Базирующаяся в Лионе (Франция) международная полицейская организация будет в четверг избирать своего нового президента на очередные четыре года. До 2022 года этот пост занимает представитель Южной Кореи Ким Йон Янг. На место, которое вскоре освободится, в Интерполе имеется два главных претендента. Это гражданка Чехии Сарка Хавранкова (ныне вице-президент Интерпола) и полицейский генерал-майор из ОАЭ Ахмед Насер аль-Раиси . Несмотря на то что оба они претендуют возглавить одну и ту же организацию, предыдущая карьера каждого из них отражает диаметрально противоположные подходы к таким базовым для международной правоохранительной организации принципам, как права человека

Massimiliano Mariani/wikimedia.org

Хавранкова за свои 26 лет работы в Интерполе первоначально выполняла «чёрную работу» по поиску ушедших в бега убийц, насильников и прочих криминальных элементов. Пиком её карьеры как оперативного работника стала поимка бельгийского маньяка-насильника Марка Дютру , осуждённого в 2004 году. Затем Хавранкова была переведена уже на кабинетную работу и шаг за шагом доросла до позиции, с которой до высшего поста остаётся всего один шаг. Поэтому не удивительно, что сейчас она готова биться за этот шанс до последней минуты.

Как полицейский офицер я не могу закрывать глаза на обвинения в совершении весьма серьёзных преступлений, выдвинутых против одного из наших коллег. Это может привести к тому, что наша организация утратит доверие к себе, — заявила она в эфире EuroNews .

Под одним из коллег Хавранкова подразумевает своего главного конкурента на кресло в кабинете президента Интерпола Ахмеда аль-Раиси. Такое заявление в устах вице-президента организации является серьёзным обвинением само по себе и просто так, бездоказательно, бросаться подобными фразами на таком уровне не станут. Сам аль-Раиси пока никак не реагирует на эти нападки.

Неудобный кандидат

Личность эмиратского генерала вызывает вопросы у многих членов организации после того, как стало известно про его роль в поимке местного оппозиционера Ахмеда Мансура в 2017 году, а также в аресте британского учёного Мэттью Хеджеса в 2018 году. Британца, обвинённого в шпионаже, позднее помиловали , а Мансур был приговорён к пожизненному заключению. Правозащитники обвиняли аль-Раиси в том, что он давал добро на содержание арестованного в голой четырёхметровой камере и прочие моральные и физические пытки.

Ахмед аль-Раиси wikimedia.org

Такой неоднозначный «профессиональный опыт» эмиратского высокопоставленного полицейского сразу же вынудил ряд политиков (в основном из стран Евросоюза) заявить, что его избрание на пост главы Интерпола приведёт к утере имиджа как организации, по определению деполитизированной и борющейся с криминалитетом, а не с политическими, религиозными или любыми иными диссидентами.

В частности, такие сомнения озвучили 35 депутатов французского парламента (они даже призвали президента Эммануэля Макрона вмешаться в выборный процесс в Интерполе). Депутаты бундестага также указали, что послужной список аль-Раиси не имеет ничего общего с универсальной Декларацией прав человека.

Такие опасения — не частные мнения тех или иных европейских политиков, для которых «своя» Хавранкова политически и географически ближе арабского выдвиженца. Сомнительный с точки зрения европейцев бэкграунд Объединённых Арабских Эмиратов тщательно разобран в 48-страничном докладе под редакцией бывшего британского генерального прокурора по гражданским делам сэра Дэвида Кальверт-Смита, который был опубликован на днях, и которым Хавранкова обосновывает свои резкие заявления в адрес конкурента. Сама она честно признаётся, что обвинения в отношении эмиратского коллеги построила исключительно на этом документе, и никаких иных фактов, которыми она могла бы обосновать такие выводы, у неё нет. Тем не менее вице-президент организации готова принять данные доклада на веру.

National Police of Colombia/wikimedia.org

Невозможно купить уважение. Его создают делами. Интерпол не должен превращаться в политизированную организацию, а деньги, богатство или политический вес никогда не должны влиять на независимость правоохранительной деятельности. В противном случае мы откажемся от нашей миссии, — заявляет она.

По её словам, выборы в четверг станут для Интерпола критическими, потому что от их исхода зависит, сохранит ли международная полиция международное же доверие и даже сможет ли работать как единый орган вообще.

Авторитет не продаётся

Опасения, что Интерпол может потерять работоспособность в случае избрания на должность его президента «спорного» кандидата, в самом деле обоснованы, сказал NEWS.ru экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов.

Если Интерпол возглавит президент, которому ряд стран не доверяют, — то о каком доверии между членами организации можно вести речь? Мы и так знаем много случаев, когда сбежавших за границу, скажем, российских преступников отказывались объявлять в розыск по тем или иным политическим мотивам. Это было следствием в том числе и наших ошибок, когда мы голосовали не за того кандидата, которого следовало бы поддержать. Анатолий Куликов Министр внутренних дел РФ (1995–1998) Министр внутренних дел РФ (1995–1998)

В случае своего избрания уроженка Чехии станет второй женщиной за историю международной полиции, добравшейся до его высшего поста. В исполкоме Интерпола среди 13 членов женщин только две.

Доклад, на который ссылается Хавранкова, озаглавленный «Недолжное влияние: ОАЭ и Интерпол», утверждает, что власти Эмиратов пытались «купить» организацию, выделив в 2017 году 50 млн евро на нужды фонда «За безопасный мир» , который финансирует семь направлений деятельности организации по борьбе с международной преступностью и терроризмом.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в тот момент горячо приветствовал это пожертвование, и никаких сомнений в том, что эти деньги являются завуалированной взяткой с целью поставить своего человека во главе организации (как теперь утверждается в докладе сэра Кальверт-Смита), тогда ни у кого не возникало.

Щедрый взнос ОАЭ окажет существенное воздействие на усиление нашей работы по всему миру в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, киберпреступностью. Всё усложняющиеся задачи требуют от Интерпола играть всё возрастающую роль в международном полицейском сотрудничестве, — благодарил он своих эмиратских коллег.

Сколько существует организация (с её действующим ныне уставом — с 1956 года), столько там жалуются на нехватку денег. Бюджет Интерпола более чем наполовину состоит из таких вот добровольных взносов. К примеру, в 2020 году из казны в 136 млн евро пожертвования составили 76 млн. Остальное пришло из членских взносов стран-участниц.

ОАЭ никогда после 2017 года не попадали в число ведущих доноров Интерпола. Так, в 2020 году больше всего пожертвований сделали Евросоюз (7,8 млн евро), Канада, Норвегия, Япония и Катар. Однако при выборах президента каждая страна-участница имеет один голос независимо от объёма финансового участия в её деятельности.

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Точно так же Интерпол обязан принимать заявления на международный розыск (так называемые «красные ордера») независимо от того, выписаны ли они на имя уголовных преступников или политических оппонентов правительств своих стран. Это активно использует, в частности, Китай, преследуя сбежавших за границу уйгурских националистов.

По разные стороны баррикад

Правда, регистрация заявки не означает, что Интерпол согласится начинать розыск обозначенных в ней лиц. Так случилось, к примеру, в минувшем сентябре, когда организация отменила «красный ордер», выписанный в Пекине на имя живущего в Турции одного из лидеров уйгурского национального движения. Также Интерпол оставил без движения более 700 ордеров на розыск членов турецкой оппозиционной группировки Фетхуллаха Гюлена.

Мы ещё в 1990-х годах предлагали ООН наделить Интерпол правом вести самостоятельную оперативно-разыскную деятельность, создать собственные силы по специальным операциям. Мы бы тогда реально подорвали базу международного терроризма. А без этого Интерпол остаётся в основном «почтовой службой», пересылающей запросы от стран-участниц друг другу. Но эти наши инициативы встречались с прохладой в первую очередь в США, — говорит бывший глава МВД России.

Нынешний скандал на самом верху структур Интерпола — не первый, когда его руководители подозреваются в попытках купить влияние или кабинеты. В 2008 году тогдашний президент организации Джеки Селеби (ЮАР) ушёл в отставку из-за подозрений в том, что он принял взятку в размере $170 тысяч от крупного наркоторговца. Он был осуждён на 15 лет тюрьмы.

В 2020 году ещё один президент Интерпола, китаец Мень Хонвей, загадочно исчез во время своей поездки на родину. Позднее выяснилось, что власти КНР арестовали его всё по тем же по обвинениям в коррупции и осудили на 13 лет тюрьмы. Интерпол пока не смог вытащить своего бывшего руководителя оттуда.

Помимо несравнимого финансового взноса в деятельность Интерпола её разных участников, организацию постоянно раздирают политические противоречия, поскольку в Лионе в одном учреждении заседают представители стран, которые во «внешнем мире» часто занимают позиции по разные стороны баррикад.