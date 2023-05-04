От Мадуро до Путина: на каких лидеров покушались с помощью дронов NEWS.ru рассказывает историю покушений на глав государств посредством БПЛА

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Москва расценивает недавнюю атаку на Кремль, которую Киев попытался совершить с помощью БПЛА, как покушение на президента Владимира Путина, говорится в заявлении пресс-службы российского лидера. NEWS.ru собрал другие случаи, когда дроны атаковали политиков или правительственные учреждения в разных странах.

Как мир чуть не остался без Мадуро

Три беспилотника со взрывчаткой в 2018 году атаковали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который в этот момент произносил речь на митинге Нацгвардии. На кадрах видно, как стоящие рядом с президентом люди неожиданно посмотрели вверх и бросились врассыпную, после чего трансляция мероприятия была прервана.

Позже появилась информация, что дроны были сбиты выстрелами охраны, причем взрывчатка сдетонировала и семеро гвардейцев получили ранения — прямо над ними взорвался один из дронов. Потом сдетонировал второй дрон, и среди военнослужащих на площади началась паника. Однако сам Мадуро не пострадал — телохранители защитили его пуленепробиваемыми щитами. Третий БПЛА врезался в жилой квартал, взрывом от него ранило женщину.

Фото: Roman Camacho/Global Look Press Венесуэла. Сотрудники Боливарианской национальной разведывательной службы

Позже в телевизионном обращении Мадуро пообещал найти и сурово наказать виновных. Семь человек были арестованы в течение нескольких часов после инцидента.

Ответственность за покушение на венесуэльского президента взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты», которая позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне.

Позже версия с нападением дронов на Мадуро была оспорена американскими СМИ, которые написали, что это был якобы лишь взрыв газового баллона в квартире неподалеку от места проведения парада.

Фото: Francisco Batista/Global Look Press Президент Венесуэлы Николас Мадуро (слева) участвует в параде в ознаменование Международного дня трудящихся в Каракасе, Венесуэла, 1 мая 2018 года

Беспилотник немного не долетел до иракского премьера

В ноябре 2021 года начиненный взрывчаткой беспилотник взорвался на территории резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Багдаде. При взрыве разрушилась часть дома политика и его гараж, но сам он не пострадал и уже через несколько минут вышел на связь с подписчиками в соцсетях и сообщил, что с ним все в порядке.

По словам аль-Кадими, в покушении участвовали два беспилотника, которые были запущены примерно в 12 км от иракской столицы. Один долетел до резиденции премьера, а второй сбила охрана премьера, при этом семеро сотрудников службы безопасности пострадали.

Ответственность за покушение никто не взял, однако оно произошло на фоне массовых беспорядков возле Зеленой зоны — района правительственных зданий и посольств. Аль-Кадими назвал организаторов нападения «трусами», которые работают «против лучшего будущего страны».

Фото: Stefanie Loos/AFP Pool /dpa/Global Look Press Мустафа аль-Каземи

Дроны убили Сулеймани

В январе 2020 года американские беспилотники атаковали колонну автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада, где находился командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани. Был использован американский тяжелый беспилотник MQ-9 Reaper, который может находиться в воздухе до 42 часов, сообщала газета Die Welt. Помимо Сулеймани, были убиты четыре человека, включая заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

По данным источников газеты The New York Times, данный ракетный удар был вторым по счету. Первый произошел в тот же день, но несколькими часами ранее, он не привел к жертвам.

По сообщению телеканала Fox News, Сулеймани опознали на месте гибели по кольцу с рубином на руке. Позже в Пентагоне сообщили, что проведут анализ ДНК, чтобы окончательно подтвердить факт смерти Сулеймани.

В декабре 2021 года бывший глава военной разведки Израиля Тамир Хайман признался, что власти страны причастны к убийству Сулеймани, и назвал смерть иранского генерала «достижением израильских сил». Однако, согласно заявлению Пентагона, операция по уничтожению Сулеймани была проведена по распоряжению бывшего президента США Дональда Трампа. Убийство иранского генерала произошло в период резкого обострения отношений между США и Ираном.

В 2021 году два дрона атаковали военнослужащих США в Ираке в годовщину убийства иранского генерала, сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники в стране. Но оба беспилотника удалось сбить. При этом позже на обломках их крыльев обнаружили надписи «Месть вождя» и «Месть Сулеймани».

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press Кенерал Касем Сулеймани

Беспилотники нейтрализуют террористов

Не секрет, что дроны широко используются военными США в зонах конфликтов по всему миру. В прошлом году президент США Джо Байден сообщил, что беспилотник ЦРУ убил лидера «Аль-Каиды»* Аймана аль-Завахири в Кабуле, где он жил со своей семьей. Американские власти считали аль-Завахири преемником Усамы Бен Ладена и соорганизатором террористических актов 11 сентября 2001 года.

По словам американской стороны, удар был нанесен, когда аль-Завахири вышел на балкон. Представитель афганского МВД сообщил, что дрон попал в дом в престижном посольском жилом районе Шерпур. В результате атаки кроме аль-Завахири никто не пострадал.

Президент США назвал прошедшую операцию «успехом во всех отношениях».

* Террористическая группировка, запрещена в РФ.