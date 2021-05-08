Основатель Amazon купит 127-метровую яхту за $500 миллионов

https://static.news.ru/photo/85405e20-b000-11eb-9026-96000091f725_660.jpg Джефф Безос Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Богатейший бизнесмен мира Джефф Безос, известный как основатель торговой онлайн-площадки Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, потратит примерно $500 млн на новую яхту. Она станет одной из самых больших в мире, сообщает Bloomberg.

Строительство трёхмачтового судна длиной 127 метров идёт в Нидерландах. Мечта обойдётся мультимиллиардеру примерно в $500 млн. Идеей заполучить собственную парусную яхту Безос загорелся, когда отдыхал на похожем корабле у своего приятеля, одного из основателей телевизионной сети Fox Барри Диллера.

По данным агентства, в пару к судну построят вспомогательную яхту, которая сможет принимать вертолёты.

При этом уточняется, что Безос заказал постройку около двух лет назад, до пандемии коронавируса. Во время локдаунов спрос миллиардеров на дорогие яхты увеличился и в какой-то момент превысил предложение. В итоге разместить заказ на постройку парусника сейчас практически невозможно.

Причиной такого ажиотажа могло стать то, что элитные яхты способны подолгу находиться в плавании без дозаправки, а их владельцы получают возможность наслаждаться круизом, ни с кем не контактируя.

Ранее стало известно, что компания Безоса Blue Origin запустила онлайн-аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос в качестве пассажира на борту корабля New Shepard. Полёт намечен на середину лета.