Основатель Amazon купит 127-метровую яхту за $500 миллионов

Богатейший бизнесмен мира Джефф Безос, известный как основатель торговой онлайн-площадки Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, потратит примерно $500 млн на новую яхту. Она станет одной из самых больших в мире, сообщает Bloomberg.
Строительство трёхмачтового судна длиной 127 метров
По данным агентства, в пару к судну
При этом уточняется, что Безос заказал постройку около двух лет назад, до пандемии коронавируса. Во время локдаунов спрос миллиардеров на дорогие яхты увеличился и в какой-то момент превысил предложение. В итоге разместить заказ на постройку парусника сейчас практически невозможно.
Причиной такого ажиотажа могло стать то, что элитные яхты способны подолгу находиться в плавании без дозаправки, а их владельцы получают возможность наслаждаться круизом, ни с кем не контактируя.
Ранее стало известно, что компания Безоса Blue Origin запустила онлайн-аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос в качестве пассажира на борту корабля New Shepard. Полёт намечен на середину лета.