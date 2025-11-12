Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 09:03

Опубликованы имена погибших во время крушения самолета в Грузии военных

В Минобороны Турции показали имена погибших во время крушения самолета в Грузии

Логотип Министерства обороны Турции Логотип Министерства обороны Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минобороны Турции в соцсети Х распространило имена 20 погибших во время крушения военно-транспортного самолета С-130 военнослужащих. Воздушное судно летело из Гянджи в Турцию и потерпело крушение на территории Грузии.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что на борту потерпевшего крушение в Грузии С-130 находилось 20 военных вместе с экипажем. В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы в районе авиакатастрофы продолжаются.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Также глава государства направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных.

До этого сообщалось, что число погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане возросло до пяти человек. Вертолет Ка-226 упал у побережья Каспийского моря, всего в 50 метрах от берега. Он рухнул на строящийся гостевой дом, в момент крушения внутри никого не было.

Минобороны
Турция
Грузия
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные получили 10 млн рублей за первый подбитый Abrams
В Забайкалье банда вывезла из России лес на сумму более 1 млрд рублей
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка после взрыва в Красногорске
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
«Очень удобно»: политолог раскусил уловку Зеленского против Сырского
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.