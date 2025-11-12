Опубликованы имена погибших во время крушения самолета в Грузии военных В Минобороны Турции показали имена погибших во время крушения самолета в Грузии

Минобороны Турции в соцсети Х распространило имена 20 погибших во время крушения военно-транспортного самолета С-130 военнослужащих. Воздушное судно летело из Гянджи в Турцию и потерпело крушение на территории Грузии.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что на борту потерпевшего крушение в Грузии С-130 находилось 20 военных вместе с экипажем. В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы в районе авиакатастрофы продолжаются.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Также глава государства направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных.

