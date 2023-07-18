Опубликован список самых «сильных» паспортов в мире на 2023 год Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым «сильным» в мире

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Паспорт Сингапура стал самым «сильным» в мире по версии рейтинга Henley Passport Index. Его обладатели имеют безвизовый доступ в 192 страны мира. При этом вторую строчку разделили паспорта Германии, Италии и Испании.

Обладатели документов этих стран смогут посетить 190 государств без необходимости оформления визы. На третьем месте расположились паспорта Японии, Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции. Они предоставляют доступ в 189 государств мира.

Российский паспорт занял 49 строчку. Гражданам РФ доступен безвизовый въезд в 115 стран. На последней строчке расположился паспорт Афганистана, обладатели которого могут посетить без специального разрешения лишь 27 стран.

Примечательно, что консалтинговая компания Arton Capital отдала статус самого «сильного» паспорту Объединенных Арабских Эмиратов. Сингапур при этом не занял даже вторую строчку.

Ранее сообщалось, что визовый центр Италии перестал принимать документы у москвичей без прописки. При этом о нововведениях генконсульство страны сообщило за день до их утверждения.