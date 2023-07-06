Визовый центр Италии перестал принимать документы у москвичей без прописки «Осторожно, Москва»: визовый центр Италии в Москве перестал принимать документы у жителей без столичной прописки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Визовый центр Италии в Москве с 6 июля стал принимать документы только от тех жителей, которые имеют прописку в столице или в Московской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на уведомление организации, пришедшее одному из подписчиков. Уточняется, что жителям Санкт-Петербурга и некоторых других городов России нужно подать документы в визовый центр Петербурга. Тем, кто имеет прописку в других регионах, центр предложил направить запрос в компанию «Альмавива».

Ранее можно было податься с временной регистрацией. В данный момент у ВЦ Италии стоит толпа народа, которых не пропускают на подачу документов. <...> Консульство Италии в Москве не отвечает на звонки и письма. Предупредили они о своих «нововведениях» менее, чем за сутки до подачи, — сказал один из получателей уведомления.

Ранее Латвия начала принимать заявления на визы от россиян, чьи родственники проживают в Евросоюзе. Такое решение было принято после пересмотра ситуации в сфере безопасности. 24 июня президент страны Эдгар Ринкевич сообщил о полной приостановке выдачи виз гражданам России. По его словам, страны Балтии тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и ее соседом Белоруссией.