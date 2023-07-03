Латвия решила возобновить прием заявок на визы от россиян Латвия с 4 июля возобновит прием заявок на визы от россиян с родственниками в Евросоюзе

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Латвия с 4 июля начнет принимать заявления на визы от россиян, чьи родственники проживают в Евросоюзе, сообщается на сайте МИД страны. Такое решение было принято после пересмотра ситуации в сфере безопасности. Руководство страны перестало выдавать визы россиянам во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

После оценки текущей ситуации с безопасностью и после консультаций с соседними странами и региональными партнерами, 4 июля 2023 года Министерство иностранных дел возобновит прием ограниченных заявлений на получение визы граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом, — говорится в пресс-релизе ведомства.

В МИД подчеркнули, что заявки на получение латвийской визы смогут подать родственники жителей Латвии, граждан стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также те, кому нужно въехать в страну по гуманитарным причинам. К таким в Латвии относят болезнь или смерть члена семьи, а также случаи, когда существует угроза безопасности жизни человека в России.

24 июня президент страны Эдгар Ринкевич сообщил о полной приостановке выдачи виз гражданам России. Он добавил, что также сохраняются прежние меры в отношении поездок россиян. По его словам, страны Балтии тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и ее соседом Белоруссией.