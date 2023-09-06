Опубликован отчет о российском судне Lady R: было ли там оружие для СВО

Фото: shutterstock.com

Власти Южно-Африканской Республики опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для РФ. Что об этом известно?

В декабре 2022 года судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Посол США в республике Рубен Бригети в мае текущего года заявил, что в ходе стоянки на базе в Саймонстауне на борт было принято вооружение и боеприпасы для дальнейшей поставки в Россию и их возможного использования в спецоперации на Украине.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 28 мая назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна.

По результатам проверки власти предоставили краткую версию отчета. По словам Рамапоса, полный доклад будет засекречен, чтобы не разглашать полученное ЮАР оборудование и не ставить под угрозу ВС страны. В ходе расследования комиссия посетила базу Саймонстаун и получила показания почти 50 человек, также были изучены более 100 документов.

Для кого судно Lady R доставило груз в ЮАР

В опубликованном администрацией президента отчете указано, что российское судно Lady R, которое заходило в декабре 2022 года на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, выгружало там оборудование для Вооруженных сил Южно-Африканской Республики.

«Товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны, которое было заказано компанией Armscor (агентство по закупкам оружия Министерства обороны ЮАР. — NEWS.ru) и ожидалось с 2018 года», — говорится в документе.

На задержку доставки повлияло начало пандемии коронавируса. Комиссия также указала, что южноафриканские участники сделки не имели отношения к тому, какое судно доставит заказанные грузы в страну.

«Хотя Lady R находилось под санкциями США, эти санкции не были одобрены ООН, поэтому не были обязательными для ЮАР», — уточняется на сайте администрации.

Что загрузили на борт Lady R в ЮАР

По результатам расследования комиссия сообщила, что после разгрузки российского судна на борт не было доставлено никаких вооружений или боеприпасов.

«Несмотря на некоторые слухи о том, что затем на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. Имеются лишь данные о том, что судно было разгружено», — говорится в материале.

Что говорят в России о скандале с судном Lady R

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в поставках Москве товаров двойного назначения, заявил, что посол США в ЮАР Рубен Бригети не должен вмешиваться в отношения Москвы и Претории, и добавил, что Россия не нарушает международное право.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Мозамбика.

Как инцидент отразился на отношениях ЮАР и США

Министр обороны и военных ветеранов ЮАР Танди Модисе заявила о неоправданном давлении на страны Африки со стороны Вашингтона за любые контакты, напоминающие сотрудничество с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Южная Африка отказалась сообщить, что перевозил корабль или что было погружено на него на военно-морской базе Саймонстаун. Министр обороны страны проигнорировала озабоченности США, заявив, что Вашингтон „угрожает Африке, а не только ЮАР, за малейшие контакты хоть с чем-либо отдаленно напоминающим Россию“», — пишет издание.

Администрация президента ЮАР отметила, что утверждения посла Бригети о поставках оружия в интересах России от Южно-Африканской Республики не содержат никаких доказательств.

«Слова посла подрывают дух отношений и сотрудничества, характеризовавшего недавнее взаимодействие между американскими и южноафриканскими чиновниками», — говорится в сообщении.

Читайте также:

ЕС уготовил странам Африки неожиданный сюрприз на фоне роста влияния России

Генерал армии США обвинил Россию в попытке нарушить работу Starlink

Рамасвами назвал заявления США о контроле средств и оружия для ВСУ ложью