Оппозиция возобновит акции протеста в Армении утром 18 мая

Фото Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оппозиция планирует возобновить акции протеста в Армении с утра 18 мая. Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, митинги проходят в стране с 25 апреля, сообщает РИА Новости.

О продолжении акций протеста заявил лидер оппозиционной партии страны «Армения» Ишхан Сагателян.

Завтра с 08.00 (07.00 мск) мы продолжим акции неповиновения. Если сегодня в них участвовало 60 групп, то завтра их будет 100. Сегодня в отделы полиции были доставлены около 600 человек. Мы должны добиться, чтобы не хватало полицейских сил, в отделах полиции не было мест, — заявил политик.

Сагателян добавил, что противники Пашиняна намерены 18 мая заблокировать движение транспорта, а также в случае необходимости — здания госучреждений и метро. Участники проводимых акций убеждены, что политика действующей власти грозит стране потерей государственности.

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 мая, участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Никола Пашиняна. Шествие направилось по проспекту Баграмяна к улице Прошьяна, а после вернулось на площадь Франции.