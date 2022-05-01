Оппозиция Армении объявила о масштабных акциях неповиновения на 2 мая

Фото Асатур Есаянц/РИА Новости

Армянская оппозиция 2 мая начнёт масштабные акции протеста в Ереване, об этом сообщил вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян, передаёт ТАСС. 1 мая полиция Армении также полностью перекрыла автомобильное движение в центре столицы из-за митингов.

Оппозиция Армении в понедельник начнет масштабные акции неповиновения, — сообщил вице-спикер парламента.

28 апреля в Ереване люди вышли на массовые протесты. Их главное требование — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Между демонстрантами и полицией произошла стычка. 25 апреля также проводилась акция протеста. Демонстранты собрались у церкви Святого Креста и двинулись в сторону центра города. По мнению протестующих, нынешняя политика губительна для страны и грозит потерей государственности.