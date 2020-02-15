https://static.news.ru/photo/06869902-500a-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Skye Birch/facebook.com

Житель Великобритании Скай Берч рассказал о смерти своей девушки Мелиссы Керр. Женщина умерла после операции по увеличению ягодиц.

Медицинская процедура проходила в Стамбуле. Врачи перекачали жир из живота и спины пациентки в её ягодицы. Однако операция не прошла успешно: девушка умерла от закупорки лёгочной и жировой артерий.

Всё, что я хочу — снова быть вместе. Надеть помолвочное кольцо на твой палец и планировать нашу свадьбы вместе с твоей мамой и сестрой. Я буду любить тебя до последнего вздоха, — написал Берч в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал о трагическом происшествии в Румынии. Сотрудники клиники в Бухаресте перед операцией обработали кожу пациентки средством на основе спирта, а затем случайно подожгли её электрическим скальпелем. Женщина получила ожоги 40% поверхности тела и затем скончалась.