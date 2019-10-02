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В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что ведомство получило официальное письмо от Российской Федерации по вопросу невыдачи виз российским делегатам.

Сейчас это обращение рассматривают, после чего будут приняты соответствующие меры, передаёт РИА Новости .

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что десять участников делегации из РФ не получили визы в Соединённые Штаты для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский отметил, что произошедшее свидетельствует о намеренном пренебрежении Вашингтоном обязанностями принимающей страны ООН. Действия американской стороны он назвал «неразумным и недальновидным шагом», писал News.ru.