ООН осудила заявления политиков о намерении использовать ядерное оружие ООН назвала неприемлемой риторику о возможном применении ядерного оружия

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Организация объединенных наций (ООН) считает неприемлемыми звучающие в последнее время заявления политиков о возможности применения ядерного оружия в рамках конфликта на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Она также призвала ядерные страны подтвердить приверженность неиспользованию ядерного оружия.

Мы также слышали тревожную риторику по поводу применения ядерного оружия. Это неприемлемо. Такая риторика несовместима с Совместным заявлением лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года, — сказала ДиКарло.

Она также подчеркнула, что все страны, обладающие ядерным оружием, должны вновь подтвердить свою приверженность неиспользованию подобных вооружений и их ликвидации в дальнейшем.

Позвольте мне вновь озвучить призыв генерального секретаря ООН для всех стран, обладающих ядерным оружием, в том числе Российской Федерации, вновь подтвердить приверженность неиспользованию и последовательной ликвидации ядерного оружия, — сообщила ДиКарло.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.