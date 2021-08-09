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ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти подростка

19:27, 08 августа 2021
ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти подростка Фото: twitter.com/UNZimbabwe
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Организация Объединённых Наций (ООН) в Зимбабве осудила практику детских браков после того, как 14-летняя девочка умерла во время родов. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter представительства ООН в этой стране.

В организации призвали прекратить насилие в отношении женщин и покончить с принудительными детскими браками. 

Полиция Зимбабве выясняет все обстоятельства смерти ребёнка. Виновных могут привлечь к ответственности.

Ранее в ООН обеспокоились ростом числа случаев убийств альбиносов по всему миру. Независимый эксперт ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвоса Эро рассказала, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, некоторые люди оказались в нищете. Более того, они лишились какой-либо возможности заработать. В итоге эти люди начали обращаться к колдовству, рассчитывая быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов.

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