ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти подростка

Организация Объединённых Наций (ООН) в Зимбабве осудила практику детских браков после того, как 14-летняя девочка умерла во время родов. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter представительства ООН в этой стране.

В организации призвали прекратить насилие в отношении женщин и покончить с принудительными детскими браками.

. @UNZimbabwe notes with deep concern and condemns strongly the surrounding circumstances leading to the untimely death of 14-year-old Memory Machaya from Marange, who died while giving birth at an apostolic sect shrine.



Read the full statement here #EndChildMarriages pic.twitter.com/Z9tkIc6PQ0 — UN Zimbabwe (@UNZimbabwe) August 7, 2021

Полиция Зимбабве выясняет все обстоятельства смерти ребёнка. Виновных могут привлечь к ответственности.

Ранее в ООН обеспокоились ростом числа случаев убийств альбиносов по всему миру. Независимый эксперт ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвоса Эро рассказала, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, некоторые люди оказались в нищете. Более того, они лишились какой-либо возможности заработать. В итоге эти люди начали обращаться к колдовству, рассчитывая быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов.