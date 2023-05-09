«Тоже дети Божьи»: папа римский призвал любить насильников Папа римский заявил, что сексуальные насильники достойны любви

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Папа римский Франциск

Сексуальные насильники такие же дети Божьи, как и все остальные люди, поэтому они тоже имеют право любить и быть любимыми, заявил папа римский Франциск. По мнению понтифика, каждый насильник должен быть осужден за свои преступления, но исключительно «как брат», передает Reuters.

Как мы подходим, как мы разговариваем с обидчиками, к которым испытываем отвращение? Да, они тоже дети Божьи. Но как их можно любить? <...> Обидчик — враг. Каждый из нас чувствует это, потому что сопереживает страданиям обиженных. Даже разговор с обидчиком вызывает отвращение, это нелегко. Но они тоже дети Божьи. <...> Насильник действительно должен быть осужден, но как брат, — сказал святой отец.

Он подчеркнул, что все насильники действительно достойны наказания, но у них должно быть право и на пастырское попечение.

Ранее архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим заявил, что раскаявшийся насильник имеет все шансы попасть в рай. А жертва изнасилования, если не простит обидчика, может угодить в ад, уверен священник. Кроме того, он рассказал, что есть глубоко переживающие произошедшее люди, которые своими страданиями могут довести себя до самоубийства, а есть «люди легкого поведения», оказавшиеся жертвами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вторым, по словам священника, легче.