Священник заявил, что жертва изнасилования может попасть в ад Архиепископ Питирим: жертва изнасилования может попасть в ад, а раскаявшийся насильник в рай

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Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

Раскаявшийся насильник имеет все шансы попасть в рай, заявил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Жертва изнасилования, если не простит обидчика, может угодить в ад, уверен священник.

Нужно работать над собой, идти на исповедь. <...> Жертвы изнасилования могут оказаться в бездне «непрощения». Разбойник осознал свой грех и в рай пошел, а наказанные им могут и в ад пойти, – сказал священнослужитель.

Кроме того, Питирим предложил некую градацию страданий жертв изнасилования. Он объяснил, что есть глубоко переживающие произошедшее люди, которые своими страданиями могут довести себя до самоубийства, а есть «люди легкого поведения», оказавшиеся жертвами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Таким, по словам священника, легче.

20 января стало известно о задержании 31-летнего преподавателя информатики, подозреваемого в совращении школьницы 2009 года рождения. Заявление в полиции приняли 16 января, а 19 января педагог был задержан на выходе из дома. По предварительным данным, мужчина домогался ученицы с 23 по 26 декабря в своем доме, куда он приглашал девочку.

В декабре СМИ сообщали о подмосковном случае изнасилования 12-летней девочки в состоянии алкогольного опьянения. Насильником оказался коллега ее матери, который подвозил девочку до дома. После произошедшего он пытался покончить с собой.