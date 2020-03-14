Украинские вооружённые формирования обстреляли из миномётов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. В сторону столицы самопровозглашённой Донецкой народной республики было выпущено 25 мин калибра 120 мм.
Обстрел начался в 23:10 14 марта,
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о решениях, принятых на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, будет создан специальный консультативный орган с участием непризнанных ДНР и ЛНР.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен