https://static.news.ru/photo/9e5dcbc8-667c-11ea-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские вооружённые формирования обстреляли из миномётов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. В сторону столицы самопровозглашённой Донецкой народной республики было выпущено 25 мин калибра 120 мм.

Обстрел начался в 23:10 14 марта, сообщает Донецкое новостное агентство. Отмечается, что перед этим по Старомихайловке выпустили ещё 15 мин того же калибра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о решениях, принятых на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, будет создан специальный консультативный орган с участием непризнанных ДНР и ЛНР.