https://static.news.ru/photo/1b3f7b84-6545-11ea-906c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: president.gov.ua

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о решениях, принятых на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, будет создан специальный консультативный орган с участием непризнанных ДНР и ЛНР. При этом организация площадки не подразумевает готовности к ведению прямых переговоров, подчеркнул он.

Чиновник отметил, что Киев также не легитимизирует самопровозглашённые государства на территории Украины, передаёт ТАСС. Такая мера позволит достигнуть договорённостей об обмене мнениями между жителями.

Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, а именно конституционную реформу по части децентрализации и местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — сказал он.

Ермак отметил, что такие вопросы нужно согласовывать с гражданами Украины, которые вынужденно проживают на этих территориях и лишены права выразить позицию.

Это недопустимо, и это не соответствует нашим интересам, — добавил он.

Механизм отбора участников ещё дорабатывают.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ермак на встрече с замглавы администрации российского лидера Дмитрием Козаком в Минске говорил, что Киев рассчитывает провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте. В переговорах также принимали участие представители делегаций обеих стран. Они отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договорённостей, достигнутых в ходе «нормандского» саммита в декабре 2019 года.