Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о решениях, принятых на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, будет создан специальный консультативный орган с участием непризнанных ДНР и ЛНР. При этом организация площадки не подразумевает готовности к ведению прямых переговоров, подчеркнул он.
Чиновник отметил, что Киев также не легитимизирует самопровозглашённые государства на территории Украины,
Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, а именно конституционную реформу по части децентрализации и местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — сказал он.
Ермак отметил, что такие вопросы нужно согласовывать с гражданами Украины, которые вынужденно проживают на этих территориях и лишены права выразить позицию.
Это недопустимо, и это не соответствует нашим интересам, — добавил он.
Механизм отбора участников ещё дорабатывают.
Ранее, как писал NEWS.ru, Ермак на встрече с замглавы администрации российского лидера Дмитрием Козаком в Минске говорил, что Киев рассчитывает провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте. В переговорах также принимали участие представители делегаций обеих стран. Они отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договорённостей, достигнутых в ходе «нормандского» саммита в декабре 2019 года.
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