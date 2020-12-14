С оглядкой на США: Индия готовится к схватке с Китаем

Индийское руководство дало разрешение своим вооружённым силам (ВС) увеличить запасы оружия и боеприпасов, которые могут понадобиться для ведения 15-дневных боевых действий в случае конфликта. Об этом сообщается на неофициальном уровне. Такое решение принимается на фоне сохраняющейся напряжённости в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе между Индией и Китаем.

О подготовительных инициативах Нью-Дели сообщили армейские источники местных СМИ.

В условиях военного противостояния с Китаем в восточном Ладакхе индийской армии разрешили увеличить запасы вооружений и боеприпасов до уровня 15-I, предусматривающего ведение интенсивных боевых действий в течение 15 дней на два фронта — против Китая и Пакистана, — пояснили официальные лица. — Оружие будет закупаться у иностранных и индийских производителей.

Индийская армия ранее должна была располагать арсеналами для того, чтобы участвовать в 40-дневных боевых действиях, но впоследствии этот уровень был понижен до 10-дневного из-за проблем с хранением вооружений и новой тактикой.

Ситуация в Ладакхе на границе двух стран накалилась после того, как в мае и июне там столкнулись армии Индии и Китая. В ходе боевых действий погибли как минимум 20 солдат Индии и, по разным оценкам, до 45 китайских военнослужащих. Несмотря на процесс примирения, Нью-Дели и Пекин существенно нарастили концентрацию своих сил в этом районе. Сейчас в Ладакхе дислоцированы 50 тысяч индийских военных и примерно столько же — со стороны Китая. В такой ситуации соседи перекладывают ответственность друг на друга. Так, на минувшей неделе министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар обвинил китайское руководство в нарушении соглашений о прекращении огня и увеличении концентрации войск в проблемном районе.

Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация, которая сложилась в последние шесть месяцев, является результатом действий китайской стороны, стремившейся осуществить одностороннее изменение статуса линии фактического контроля в восточном Ладакхе, — заметил накануне официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава. — Эти действия нарушают двусторонние соглашения и протокол об обеспечении мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая.

Дипломат заметил, что страны должны строго соблюдать двусторонние соглашения, которые не предусматривают увеличения численности войск на двусторонней границе. Китайское дипведомство в ответ обращает внимание на то, что «ответственность за ситуацию в этом регионе полностью лежит на индийской стороне».

В экспертной среде говорят о том, что приход администрации Джо Байдена к власти породил определённые ожидания в Нью-Дели. Теперь индийская сторона может испытывать гораздо большую уверенность в том, что против Китая возникнет единый фронт, который будет полезен с точки зрения безопасности, замечает индийский политолог и экономист Сваминатан Айяр. Он напоминает, что исторически лидеры-республиканцы были для Индии более выгодными, чем лидеры-демократы, однако сейчас сложилась нехарактерная ситуация. Ожидаемое решение Байдена восстановить участие США в иранской ядерной сделке — Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) может помочь Нью-Дели с точки зрения экономики. Отмена антииранских санкций, принятых в рамках «политики максимального давления» Дональда Трампа, даст Индии шанс вести торговые дела с Ираном: Исламская Республика была чрезвычайно важным партнёром с точки зрения торговли и инвестиций.

Эти ожидания могут давать индийскому руководству решимость повышать ставки в пограничных вопросах. Однако насколько они обоснованы, покажут первые месяцы президентства Байдена.