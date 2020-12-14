С оглядкой на США: Индия готовится к схватке с Китаем

Индийское руководство дало разрешение своим вооружённым силам (ВС) увеличить запасы оружия и боеприпасов, которые могут понадобиться для ведения 15-дневных боевых действий в случае конфликта. Об этом сообщается на неофициальном уровне. Такое решение принимается на фоне сохраняющейся напряжённости в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе между Индией и Китаем.
О подготовительных инициативах Нью-Дели
В условиях военного противостояния с Китаем в восточном Ладакхе индийской армии разрешили увеличить запасы вооружений и боеприпасов до уровня 15-I, предусматривающего ведение интенсивных боевых действий в течение 15 дней на два фронта — против Китая и Пакистана, — пояснили официальные лица. — Оружие будет закупаться у иностранных и индийских производителей.
Индийская армия ранее должна была располагать арсеналами для того, чтобы участвовать в 40-дневных боевых действиях, но впоследствии этот уровень был понижен до 10-дневного из-за проблем с хранением вооружений и новой тактикой.
Ситуация в Ладакхе на границе двух стран накалилась после того, как в мае и июне там столкнулись армии Индии и Китая. В ходе боевых действий погибли как минимум 20 солдат Индии и, по разным оценкам, до 45 китайских военнослужащих. Несмотря на процесс примирения, Нью-Дели и Пекин существенно нарастили концентрацию своих сил в этом районе. Сейчас в Ладакхе дислоцированы 50 тысяч индийских военных и примерно столько же — со стороны Китая. В такой ситуации соседи перекладывают ответственность друг на друга. Так, на минувшей неделе министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар обвинил китайское руководство в нарушении соглашений о прекращении огня и увеличении концентрации войск в проблемном районе.
Ситуация, которая сложилась в последние шесть месяцев, является результатом действий китайской стороны, стремившейся осуществить одностороннее изменение статуса линии фактического контроля в восточном Ладакхе, — заметил накануне официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава. — Эти действия нарушают двусторонние соглашения и протокол об обеспечении мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая.
Дипломат заметил, что страны должны строго соблюдать двусторонние соглашения, которые не предусматривают увеличения численности войск на двусторонней границе. Китайское дипведомство в ответ обращает внимание на то, что «ответственность за ситуацию в этом регионе полностью лежит на индийской стороне».
В экспертной среде
Эти ожидания могут давать индийскому руководству решимость повышать ставки в пограничных вопросах. Однако насколько они обоснованы, покажут первые месяцы президентства Байдена.