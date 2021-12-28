Одиночество вне Сети: социофобия превратилась в угрозу обществу Японии

Одиночество в Японии приобрело такие масштабы, что выросло из рамок частных психологических трудностей в серьёзную социальную проблему. Об этом говорит тот факт, что во вторник правительство этой страны утвердило специальную программу поддержки людей, которые по тем или иным причинам не нашли себе спутника по жизни. По сообщению телеканала NHK, особое подразделение правительства (своего рода Министерство одиночества) займется социализацией таких людей, оказанием им психологической помощи, трудоустройством и другой поддержкой, которую люди обычно получают не со стороны государственных служб, а от родных и близких.

Власти Японии озаботились проблемой одиноких людей, находящихся в той или иной степени социальной изоляции (для описания которых в японском языке даже существует специальный термин «хикикомори» ), ещё в феврале этого года. Тогда в Токио была учреждена должность секретаря по делам одиночества и отчуждённости (примечательно, что должность создана в структуре министерства по региональному развитию и повышению уровня рождаемости). В 2022 году правительство намерено провести специальную общенациональную перепись, призванную выявить точное число одиноких граждан — хикикомори. По оценочным данным , таковых сегодня в стране порядка 10 миллионов.

Министерство одиночества Японии стало своеобразным антиподом учреждения, созданного в другой азиатской стране — Бутане, где официально существует Министерство счастья. (Аналогичные учреждения имеются также в ОАЭ, Венесуэле, отдельных регионах Индии и Нигерии). Получается, что две восточные нации оказались на противоположных концах шкалы, по которой можно измерять психологическое благополучие людей.

У одиночества есть характер

Ощущение, что в стране не всё в порядке с личной жизнью населения, власти Японии выработали не интуитивно. Еще в 2005 году в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) было отмечено, что из 24 стран-участниц в Японии насчитывается больше всего людей, оторванных от общества.

В основном проблема одиночества затрагивает, что ожидаемо, японцев старше 40 лет. Однако особенность конкретно Японии заключается в том, что там оторванность от окружающих, своего рода вынужденную социофобию, испытывает и значительное количество молодых людей в возрасте 13–29 лет.

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Этот феномен в Японии неофициально именуют «проблемой 80–50» из-за того, что огромное число престарелых родителей вынуждены кормить своих 50-летних «детей», которые из-за страха общаться с окружающими не могут найти себе работу.

В Японии от людей требуют поэтапно обретать независимость — устроиться на работу, вступить в брак, купить жильё. Это как подъём на эскалаторе. Если потерпеть неудачу при трудоустройстве, оправиться от поражения и начать всё сначала нелегко. Такие люди вынуждены оставаться с родителями в статусе «вечного ребёнка». Родители — их единственное спасение, а общественное мнение давит на родителей, призывая содержать таких детей своими силами, — объясняет этот нигде более в мире не наблюдаемый феномен профессор педагогического университета Айти, Кавакита Минору.

Невозможность с кем-то поделиться возникающими жизненными трудностями приводит к тому, что в Стране восходящего солнца отмечается один из самых высоких уровней самоубийств в мире. По данным издания Nippon.com , опасность свести счёты с жизнью особенно высока среди работающих женщин, и эпидемия COVID-19 ещё больше подлила масла в огонь.

Это увеличение свидетельствует о воздействии пандемии. Возможно, рост отразил изменения в рабочей среде среди отдельных работников,—говорится в правительственном отчёте.

Издание приводит официальную статистику, согласно которой в 2020 году покончило с собой 1698 работающих женщин, при среднегодовом показателе в 1323 человека в период с 2015 по 2019 год. Всего же число людей в Японии, покончивших с собой в 2020 году, выросло на 912 человек по сравнению с 2020 годом и составило 21 081 человек.

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По мнению японских социологов, крайне высокий уровень взаимной отчуждённости в островном государстве является оборотной стороной национального (и шире — буддистко-синтоистского) менталитета, который ставит на очень высокую ступень значимости уважение к частной жизни. Также можно вспомнить и чисто японскую традицию совершения харакири, которая, в отличие от христианства, объявляющего самоубийство грехом, наоборот, считает добровольный уход из жизни актом спасения чести и искупления совершённых ошибок.

Более того, Япония, наверное, единственная страна мира, где существует «лес самоубийц» (или призраков), Аокигахара, расположенный у подножия священной горы Фудзияма. Ежегодно в лесу находят до 100 мертвых тел.

Моя пагода с краю

Приоритет личной жизни над общественными интересами является вообще отличительной чертой западного либерального общества (к которому Япония относится вопреки своему географическому положению); однако здесь этот приоритет оказался доведён в значительной степени до абсурда.

Так, по японским законам излишнее (то есть практически любое) внимание к частной жизни другого человека рассматривается как нарушение прав гражданина — поэтому японцы предпочитают «не замечать» проблемы своих соседей, чтобы не поиметь проблем уже себе с Уголовным кодексом.

Историки объясняют такой перегиб стремлением японцев после Второй мировой войны избавиться от феодальных пережитков, одним из которых считался коллективизм. Мотивировка проигравшей войну нации оказалась столько велика, что японское общество «перегнуло палку» — в своём индивидуализме потомки самураев в итоге оставили далеко позади даже традиционно считающихся самыми отпетыми эгоистами в мире американцев.

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В 2016 году в японской столице был проведён опрос, в котором принял участие 5361 человек. Оказалось, что токийцы, оказавшись в тяжёлом экономическом положении, неблагополучных семейных обстоятельствах, будучи лишены межличностных контактов, живут тем не менее с уверенностью в том, что свои трудности надо переносить в гордом одиночестве. Настолько укоренено в них табу, что нельзя «доставлять неудобства» окружающим.

Проблема одиночества и связанный с ней высокий уровень суицидальности в Японии носит больше экономический характер, чем является следствием «загадочной японской души», рассказал NEWS.ru японист Дмитрий Стрельцов.

В Японии считается недостойным человека обращаться за социальной помощью даже при том, что такая система поддержки граждан в сложной жизненной ситуации существует. И когда японец остаётся без работы, и у него нет близких родственников, которые поддержали его на период безработицы, он видит уход из жизни как самый достойный выход. Особенно это касается депрессивных регионов, где трудоустройство всегда было большой проблемой. Дмитрий Стрельцов заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России

Как ни странно, свою роль в массовой социофобии сыграло японское «экономическое чудо». Самая технологически продвинутая экономика в мире дала возможность жителям страны «перейти на удалёнку» за десятилетия до того, как пандемия коронавируса вынудила сделать это остальной мир. В результате всё большее число японцев всё больше времени общались не с людьми (даже в лице банковских операционисток или государственных служащих), а с роботами.

Кроме того, Япония не избежала и общей для всего мира тенденции, когда социальные сети и Интернет в целом всё больше вытесняют реальное общение. В результате уже выросло целое поколение, лишённое навыков межличностной коммуникации вживую. Но отсутствие навыков не означает ликвидации потребности в таком общении. Особенность Японии же состоит в том, что местное общество преимущественно однодетное и у людей нет братьев и сестёр, с которыми можно было бы делиться душевными переживаниями.

При том что функционально общение с роботами в самом деле намного эффективнее, чем решение тех же самых вопросов с живыми сотрудниками, никакой даже самый передовой искусственный интеллект не способен подарить своему vis-a-vis эмпатию и эмоции, без которых сам человек становится мало отличим от робота (что хорошо описано в романе Артура Кларка «Космический Одиссей»).