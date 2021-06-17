Один из богатейших людей мира потерял миллиарды долларов за три дня

https://static.news.ru/photo/46bf593a-cf90-11eb-89f5-96000091f725_660.jpg Гаутам Адани Фото: Aijaz Rah/ТАСС

Индийский миллиардер и предприниматель Гаутам Адани, входящий в число богатейших людей мира, с начала недели потерял около девяти миллиардов долларов. Об этом сообщает The Economic Times.

Национальный депозитарий акций Индии заморозил счета трёх зарегистрированных на Маврикии фондов. Основной частью активов этих фондов являются акции компаний Адани.

Замораживание счетов могло быть связано с недостатком информации об их владельце, — говорится в публикации.

Всё это привело к тому, что за три дня Адани потерял около девяти миллиардов долларов из-за падения цены акций его компании Adani Group. К закрытию биржевых торгов 16 июня личное состояние предпринимателя составляло $67,6 млрд, при этом 17 июня бумаги группы продолжали дешеветь.

Ранее сообщалось, что российские суды за год взыскали с топ-менеджеров компаний более 790 млн рублей за убытки, которые предприятия понесли по их вине. По российскому законодательству, предприятие может требовать компенсации убытков от руководителя, гендиректора или члена совета директоров, если они действовали недобросовестно, неразумно и вышли за границы предпринимательского риска. Это могут быть неудачные сделки, получение дивидендов, упущенная выгода, а также незаконные решения, из-за которых был начислен штраф.