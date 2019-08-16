Несколько районов Стамбула затоплены ливнями, которые обрушились на турецкую столицу. Один человек погиб.
Дождь начался утром, а к полудню многократно усилился. Из-за ливней перекрыто несколько дорог, включая одну из главных автотрасс города, передаёт
Помимо этого, практически полностью затоплен расположенный в старой части Стамбула Большой базар — один из крупнейших крытых рынков в мире.
В ближайшие часы метеорологи не обещают улучшение погоды. По их прогнозам, ливни не прекратятся до конца суток.
Мощные ливни обрушились и на российское Черноморское побережье. Как писал News.ru, частично затопленными оказались улицы Сочи. Воду там откачивает специальная техника.