https://static.news.ru/photo/10b8d9e8-c104-11e9-9f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Несколько районов Стамбула затоплены ливнями, которые обрушились на турецкую столицу. Один человек погиб.

Дождь начался утром, а к полудню многократно усилился. Из-за ливней перекрыто несколько дорог, включая одну из главных автотрасс города, передаёт ТАСС .

Помимо этого, практически полностью затоплен расположенный в старой части Стамбула Большой базар — один из крупнейших крытых рынков в мире.

В ближайшие часы метеорологи не обещают улучшение погоды. По их прогнозам, ливни не прекратятся до конца суток.

Мощные ливни обрушились и на российское Черноморское побережье. Как писал News.ru, частично затопленными оказались улицы Сочи. Воду там откачивает специальная техника.