Общественники Азербайджана и Армении встретились в РФ впервые после войны

Представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после окончания военного конфликта в Карабахе встречу в Москве при участии спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, сообщает ТАСС. Отмечается, что на встрече обсуждались меры по смягчению напряжённости в отношениях между народами двух стран.

23 и 24 декабря в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности. Участники встречи обсуждали меры по смягчению напряжённости в отношениях между двумя народами, договорились о продолжении подобного контакта в начале 2022 года, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл в Ереване встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, в ходе которой были затронуты вопросы восстановления транспортных коммуникаций и экономических связей на Южном Кавказе.

До приезда в Ереван Оверчук посетил Баку, где провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече также были затронуты вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества и разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.