Алиев и Оверчук обсудили разблокирование связей на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку вице-премьера России Алексея Оверчука, сообщается на сайте президента Азербайджана. Отмечается, что на встрече были затронуты вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества и разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-российских отношений и было отмечено, что двустороннее сотрудничество развивается по всем областям. Особенно подчёркивается рост товарооборота. В то же время было отмечено наличие хорошего потенциала для еще большего расширения экономического сотрудничества, — говорится в заявлении.

Также в рамках переговоров стороны обсудили вопрос разблокирования транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе и оценили роль деятельности трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Ранее Оверчук заявил, что на Южном Кавказе в настоящее время сложилась уникальная возможность в транспортно-логистической сфере. По его словам, на настоящий момент ведётся активная работа в этом направлении. Он также отметил рост импорта азербайджанской продукции Россией. По его словам, Москва заинтересована в ведении бизнеса в Азербайджане.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку подтвердили договорённость о строительстве железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. По его словам, такое решение было принято в ходе встреч трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров. Пашинян отметил, что функционировать транспортная артерия будет в строгом соответствии с международными пограничными и таможенными правилами в условиях суверенитета и правомочия стран.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.