Новак назвал фактически завершённым «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/3f45844a-b2f4-11ea-bbe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/nord-stream2.com

Министр энергетики Александр Новак назвал российско-европейских газопровод «Северный поток — 2» завершённым «с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности». Строительство остановилось в декабре 2019 года после введения санкций США.

Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ, — цитирует РБК интервью Новака немецкому изданию Handelsblatt.

Глава российского Минэнерго назвал американские санкции «чистым протекционизмом», призванным навязать Европе снжиженный природный газ из США. Новак посчитал действия Вашингтона вмешательством в европейский суверенитет.

Газопровод увеличит конкуренцию между поставщиками: чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор, добавил Новак.

Санкции против «Северного потока — 2» министр назвал незаконными и неадекватными.

Как писал NEWS.ru, в июне США анонсировали новый пакет ограничений против европейских компаний, связанных с «Северным потоком — 2». Инициатива станет продолжением прошлогодних санкций, которые заставили прервать завершённое на 93% строительство.

Комитет бундестага по экономике и энергетике посчитал санкции посягательством на суверенитет Германии и призвал правительство продумать ответ США.