Бундестаг призвал власти ФРГ ответить на санкции против «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/7ef48934-b0be-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Комитет бундестага по экономике и энергетике призвал правительство Германии продумать ответ на анонсированные США санкции против российского-европейского газопровода «Северный поток — 2», основным получателем топлива по которому должна стать ФРГ.

Представители всех фракций выразили единодушие относительно того, что подобные экстерриториальные санкции не совместимы с международным правом и не могут быть приемлемым, — цитирует ТАСС главу комитета Клауса Эрнста.

По словам политика, Германия и Евросоюз должны дать соразмерный ответ США.

Как писал NEWS.ru, в июне США анонсировали новый пакет санкций против европейских компаний, связанных с «Северным потоком — 2». Вскоре многие немецкие политики и чиновники назвали предложенные ограничения посягательством на немецкий суверенитет.

Газопровод готов на 93%. Его строительство должно было завершиться в первой половине 2020 года, но американские санкции в декабре заставили европейских подрядчиков выйти из проекта. «Газпрому» пришлось перебросить на Балтийское море судно-трубоукладчик с Тихого океана, летом оно прибыло к месту работ.