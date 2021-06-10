NI поиронизировал над позицией Байдена по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/022a49ee-a21b-11eb-84dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непостоянная и противоречивая позиция лидера США Джо Байдена по «Северному потоку — 2» показалась достаточно ироничной журналисту военного журнала National Interest. В своей статье колумнист припомнил главе США, как часто менялась его риторика в отношении проекта.

Как недавно заявила администрация Байдена и он сам — помешать почти завершённому объекту будет сложно. А в мае они отказались вводить санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам США.

По логике Байдена, это поможет американцем наладить отношения с Германией и другими странами, которым выгоден проект, не пожелавшими от него отказаться.

Однако логика этого расчёта неубедительна, — считает автор Майкл Рубин.

Более того, на днях он заявил по прилёту в Великобританию, что «если бы климатический вопрос был величайшей угрозой для Америки, то он бы усилил сопротивление „Северному потоку — 2“, а не дал бы ему зелёный свет».

Автор статьи добавил, что ирония заключается в том, что Байден вдруг начал продвигать российский проект и при этом свернул трубопровод, от которого Соединённые Штаты могли бы получить выгоду, — Keystone XL на границе Канады и США.

Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G7 в английском графстве Корнуолл. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, главной повесткой станут разногласия по трубопроводу «Северный поток — 2», встреча пройдёт 11–13 июня.