Госдеп: Байден обсудит с Меркель тесные отношения и «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/26eb91b8-aa81-11e9-a815-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Американский президент Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G7 в английском графстве Корнуолл. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, главной повесткой станут разногласия по трубопроводу «Северный поток — 2», встреча пройдёт 11-13 июня.

Последний раз лидеры «Большой семёрки» встречались лицом к лицу до пандемии коронавируса, в августе 2019 года.

У президента Байдена будет возможность встретиться с канцлером Меркель и обсудить наши тесные отношения с Германией. В любых отношениях, таких важных и ценных, как эти, есть пункты разногласий. И это («Северный поток — 2». — NEWS.ru) — один из них, — сообщил Нед Прайс в ходе пресс-брифинга в Госдепартаменте.

Представитель внешнеполитического ведомства США ещё раз отметил, что позиция администрации не меняется: «Северный поток — 2» — это угроза европейской безопасности, Соединённые Штаты выступают против строительства трубопровода.

Ранее Джо Байден оговорился во время приветственной речи перед американскими военными на базе Милденхолл. Британские СМИ сочли эту ошибку оплошностью и бестактностью. Журналисты заявили об оскорблении военных своей страны.