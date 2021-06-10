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Байден своей оговоркой оскорбил британских военных

19:53, 10 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Global Look Press

Американский президент Джо Байден оговорился во время приветственной речи перед американскими военными на базе Милденхолл. Британские СМИ сочли эту ошибку оплошностью и бестактностью. Журналисты заявили об оскорблении военных своей страны, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома в своей речи затронул тему сотрудничества между армиями США и Великобритании, но ошибся в аббревиатуре «Королевские Военно-воздушные силы» (RAF), сказав «RFA». Оговорка президента была опубликована на сайте Белого дома с зачёркнутым неправильным вариантом и исправлением в скобках.

В зависимости от контекста «RFA» может переводиться, как аббревиатура «Вспомогательного Королевского флота», либо означать акроним нецензурного выражения.

Американский лидер не в первый раз допускает различные оговорки. Ошибки в выступлениях главы Белого дома даже заставили 124 американских генерала засомневаться в психическом и физическом здоровье Джо Байдена. Генералы даже подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах. Военные считают, что страна находится в опасности и игнорировать состояние Байдена нельзя. Они заявили, что такой человек должен осознавать, что происходит и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.

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