Американские генералы усомнились в психическом здоровье Байдена

https://static.news.ru/photo/e40e9df2-2263-11eb-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

124 генерала США в отставки сомневаются в психическом и физическом здоровье президента США Джо Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах. Их открытое письмо цитирует РИА Новости.

Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики, — сказано в документе.

Они призвали нацию не игнорировать состояние Главнокомандующего вооруженными силами США Джо Байдена. Потому что такой человек должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.

Также генералы обозвали новую администрацию диктаторской в отношении прав американских граждан и сообщили, что Байден уже успел провести в обход конгресса «более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».

Военные в отставке призывают провести в США честные выборы, отражающие волю народа, иначе США будут потеряны. Досталось и ФБР с Верховным судом — ведомства обвинили в отказе реагировать на нарушения, которых было с лихвой на выборах-2020.

Ранее и американцы и жители других стран неоднократно замечали за Байденом оговорки, забывчивость и неподобающую для президента физическую форму. Так во время своего обращения по российско-американским отношениям Байден не смог выговорить имя Владимира Путина, назвав его то ли Клютиным, то ли Плютиным.