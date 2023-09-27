Незаконно попавшего в КНДР американского солдата передали властям США Нелегально попавший в КНДР американский солдат Трэвис Кинг передан властям США

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Официальный представитель Белого дома заявила, что КНДР передал властям США, находящимся в Китае, американского солдата Трэвиса Кинга, который нелегально проник на территорию страны, пишет ТАСС. При этом Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что по итогам внутреннего расследования проникновения Кинга в КНДР было решено выдворить его из страны.

Могу сразу подтвердить, что рядовой Трэвис Кинг находится в руках США, — сказала представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что американский военный Трэвис Кинг перешел демаркационную границу двух Корей и оказался в КНДР. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американский военнослужащий сейчас может находиться под стражей в Северной Корее.

По данным CNN, морпех должен был быть отстранен от службы за нападение на сослуживца. Кинга выпустили из-под стражи, после чего его отвезли в аэропорт и сопроводили до таможни. Однако вместо того чтобы сесть в самолет, он покинул аэропорт и позже присоединился к экскурсии по корейской пограничной деревне Панмунджом, откуда сбежал через границу в КНДР.

При этом президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что побег американского морпеха в КНДР является единичным случаем, это не говорит о разложении армии США. Он отметил, что подобное случается каждый день во всех странах мира и массовых перебежек со стороны американских солдат не будет.