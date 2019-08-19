Поездка Биньямина Нетаньяху на Украину с самого начала как-то не задалась. Глава Израиля не посещал эту страну больше 20 лет, и в Киеве возлагали на этот визит большие надежды. В первую очередь, конечно, Зеленский надеялся на то, что израильские элиты, пользуясь близкими связями с американским политическим истеблишментом, уговорят Вашингтон выделить ещё какую-нибудь копеечку или партию списанных винтовок времен Гражданской войны для дальнейшей перепродажи на Ближний Восток. Но официально, конечно, речь идёт о вещах не менее важных, в повестке встречи — «создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые ещё больше укрепят прекрасные отношения между государствами».

Но лично для премьера Израиля этот визит с самого начала стал головной болью. Сперва его супруга Сара закатила скандал в самолёте, поскольку посчитала, что командир воздушного судна недостаточно почтительно поприветствовал её на борту. Женщина даже пыталась прорваться в кабину пилотов, чтобы наглядно продемонстрировать, кого им выпала честь везти, но охрана не позволила. Впрочем, чтобы не раздражать супругу такого уважаемого человека, её всё-таки поприветствовали отдельно. Получилось даже комичнее.

Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита, — сказал КВС, а задвинутый в тень Нетаньяху, думаю, ритмично отбивал фейспалмы.

Дальше легче не стало. Когда главная семейная пара Израиля вышла из самолета в Киевском аэропорту, их, как это и бывает всегда, приветствовали три девушки в народных костюмах с хлебом и солью. Биньямин, будучи опытным человеком, спокойно отломил кусочек, макнул в соль, и терпеливо прожевал. После этого он отломил от каравая ещё немного и передал Саре, но та повертела кусочек украинского гостеприимства в руках и бросила его под ноги.

Ну а дальше пошёл уже такой пир духа, что, кажется, нарочно и не придумать: настоящее столкновение объективной реальности и украинской мифологии. Зеленский вместе с почётным караулом поприветствовали главу Израиля излюбленной кричалкой «Слава Украине — Героям слава». Той самой, напомню, которой пользовалось зверьё из признанной экстремистской в России Украинской повстанческой армии, когда расстреливали этнических евреев для удовольствия начальников из фашистской Германии. А потом, для закрепления, и вовсе потащил бедного Нетаньяху на Бабий Яр. Видимо, чтобы там наглядно напомнить, насколько «борцы за украинскую независимость» были активны в этой борьбе и на что они ради своей «незалежности» готовы пойти. И чтоб уж наверняка подчеркнуть сюрреализм происходящего — молодой президент попросил израильского главу признать геноцид украинского народа — голодомор, то есть.

Понятно, что международная политика — это особое пространство. Там никто не говорит, что думает, там на многое закрывают глаза, особенно, когда есть определённые взаимные финансовые интересы. Можно даже послушать лозунги убийц твоего народа, посетить братскую могилу, деньги решат. Но в контексте всего случившего сегодня, мне очень жаль Нетаньяху, никому не пожелал бы такого дня.

Всё-таки даже большие политики — это люди. И когда немолодой уже человек вынужден сначала в самолёте слушать истерику жены, потом наблюдать, как она позорится на протокольном мероприятии, а ко всему прочему ещё и терпеть очень неприятные напоминания о геноциде твоего народа, и всё это ради большой политики, в которую вовлечены очень влиятельные игроки с одной стороны, и хамоватая и самовлюбленная молодая европейская нация с проблемной идентичностью — с другой приходится терпеть.