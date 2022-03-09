В МАГАТЭ не увидели критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что не нaблюдают никаких критических нарушений в безопасности Чернобыльской атомной электростанции. Так в Twitter организация прокомментировала сообщения о том, что на ЧАЭС якобы отключено электроснабжение, которое используется в том чиcле для охлаждения отработавшего топлива.

Украина проинформировала МАГАТЭ об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС. [Это] нарушает принцип безопасности в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения, [но] в данном случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность, — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ пояснили, что тепловая нагрузка бассейна, в котором хранится отработанное топливо, и объём охлаждающей жидкости достаточны для эффективного отвода тепла без электроснабжения.

Ранее системный оператор НЭК «Укрэнерго» сообщил, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. Отмечалось, что проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская». Кроме того, приостановлена подача электроэнергии в Славутич. По данным компании, в настоящее время провести ремонтные работы невозможно.

Представители «Укрэнерго» также рассказали, что на ЧАЭС не работает система вентиляции и пожаротушения.