Несгибаемая стена Трампа: сколько Байден заплатил, чтобы её не строили

Дональд Трамп уже полгода не президент Соединённых Штатов, но его наследие в виде стены на границе с Мексикой продолжает служить головной болью для нового главы государства Джо Байдена. Дело в том, что предыдущий состав Белого дома успел заключить множество контрактов на строительство участков сооружения, отмена которых может занять до полутора лет и стоить федеральному бюджету миллионы. Стену до сих пор окружают курьёзы: в то время как единственный частный строитель сооружения пытается продать построенные им участки, политики в Техасе обещают закончить дело Трампа своими силами.

Плата за бездействие

В начале июля Дональд Трамп лично посетил построенные при его президентстве участки стены на границе с Мексикой и раскритиковал политику Байдена, который остановил строительство. Экс-президент утверждает, что благодаря ему было возведено 400 миль (727 км) стены, но на самом деле большинство защитных сооружений было заменой старого забора, который стоял там ещё со времён Джорджа Буша — младшего. Полностью новые участки занимают всего 80 миль (128 км). Между тем в планах Трампа было покрыть всю длину границы — то есть более 3200 км.

По указу Байдена строительство было остановлено ещё в январе, но реальная отмена контрактов оказалась не таким простым делом. Лишь в конце июля администрация нового президента США смогла отменить первые два контракта на строительство стены, сообщил Департамент внутренней безопасности, отвечающий за приграничные укрепления. Речь идёт об участках диной 50 км.

По подсчётам республиканцев в сенате США , президентская администрация ежедневно тратит $3 млн бюджетных денег на то, чтобы стену не воздвигали. Эта сумма покрывает издержки обладателей контрактов на охрану стройматериалов, которые уже закуплены и хранятся на месте постройки. Для аннулирования заключённых сделок может потребоваться от года до полутора лет. Всё это время американские налогоплательщики будут вынуждены платить строителям за то, чтобы они «нянчились» со своими стройматериалами, возмущаются республиканцы.

Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Стена на продажу

Между тем часть стены официально выставлена на продажу. Бизнесмен Томми Фишер, который практически полностью за свой счёт построил почти 5 км трамповского детища, предлагает государству купить её за $30 млн. Предприниматель не ищет выгоды, а лишь хочет окупить собственные расходы.

Дело в том, что Дональду Трампу не сразу удалось найти способ оплатить свой замысел (в итоге на приграничные укрепления перераспредели средства Пентагона). Поначалу проект финансировался средствами энтузиастов, в частности фондом «Мы построим стену», принимавшим частные пожертвования. Томми Фишер получил от него $8,5 млн, но когда стало понятно, что этих денег не хватает, почему-то решил вложить в проект собственные средства и даже специально выкупил под это частные земли.

Я подумал, это будет реально весело. Это будет проект, который запомнится, как дамба Гувера, — объяснил свои мотивы Фишер в разговоре с Bloomberg.

Инициатива Фишера, вполне возможно, действительно войдёт в историю, но не великих достижений, а сомнительных инфраструктурных решений. Довольно одиноко стоящий пятикилометровый участок стены, по сути, не исполняет свои функции, так как его легко обойти пешком.

Техас хочет собственную стену

Однако далеко не все разочаровались в идее «стены Трампа». Республиканский губернатор Техаса Грэг Эббот пообещал достроить сооружение на территории своего штата за счёт средств регионального бюджета. Это заявление было ответом на аналогичное обещание его оппонента на республиканских праймериз Дона Хаффинса.

Мы построим нашу собственную стену без федерального правительства, и мы не собираемся спрашивать на это разрешения, — заявил Хаффинс. — Это будет техасская стена.

Правда, исполнить своё обещание техасским политикам будет так же сложно, как Трампу. Ведь основное препятствие на пути строительства стены никуда не делось — земля, где она должна пройти, находится в частном владении, и хозяева не всегда согласны её продавать. А приграничные укрепления на федеральных землях уже построены.

White House/Global Look Press

Мировые заборы

На самом деле стены на границах государств не такое уж редкое явление. По подсчётам Centre Delàs d’Estudis per la Pau, сегодня в мире существуют 63 физических барьера на пути пересечения государственных границ, тогда как в 1989 году их было только шесть. Для одних подобные сооружения — адекватный ответ на проблему нелегальной миграции, для других — признак апартеида.

Большинство приграничных препятствий в мире — это не стены, а очень высокие и укреплённые заборы, включая детище Трампа. Пожалуй, самая знаменитая настоящая бетонная стена отделяет Израиль от палестинских территорий. В 1994 году она окружила сектор Газа, а в 2011–2015 годах укрепления были построены на границах с Египтом, Иорданией и Ливаном. Израиль оправдывает подобную политику защитой от терроризма, но международные организации, включая ООН, считают, что она существенно осложняет жизнь палестинского населения.

Сирия практически со всех сторон окружена приграничными укреплениями. В 2014 году — для защиты от мигрантов и террористов — начала строиться обещанная президентом Реджепом Эрдоганом стена на сирийско-турецкой границе, в отличие от трамповской — это действительно стена, а не забор. Кроме того, от Сирии отгородились заборами Ирак и Иордания.

Сдержать потоки мигрантов призваны заборы вокруг испанских анклавов в Марокко — Сеуты и Мелильи. Правда, зачастую они оказываются неэффективными, ведь укрепления доходят только до границы моря, поэтому их можно переплыть на лодках или обойти пешком во время отлива.

Куда менее известны, но не менее внушительны заборы, которые построила Индия на границах с Пакистаном, Бангладеш и частично — с Мьянмой. Официальная причина та же, что у Израиля, — защита от терроризма.

Барьеры в Западной Сахаре, построенные марокканской армией, — единственные неприграничные укрепления из этого списка. Они были призваны закрепить территориальные приобретения Марокко в ходе войны 1975 года с Западной Сахарой.