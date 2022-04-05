Немецкая полиция изъяла серверы и биткоины маркетплейса Hydra на €23 млрд

Сотрудники немецкой полиции совместно с Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью (ZIT) изъяли расположенные в ФРГ серверы и биткоины русскоязычного даркнет-маркетплейса Hydra Market. На данном ресурсе осуществляется продажа наркотиков, поддельных документов и запрещённых химреактивов, сообщили в пресс-службе федерального управления уголовной полиции Германии.

Предварительное расследование ZIT направлено против ранее неизвестных операторов и администраторов упомянутой платформы. Среди прочего, мошенники подозреваются в коммерческой эксплуатации криминальных торговых площадок даркнета, а также в приобретении и предоставлении возможности для несанкционированной купли-продажи наркотиков и последующего отмывания денег, — говорится в сообщении.

Hydra, или «Гидра», — это самый крупный русскоязычный даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой.

Ранее сообщалось, что в последнее время на пространствах теневой сети интернета появились данные банковских карт более 100 тысяч россиян. Специалисты по кибербезопасности подтвердили, что с 26 февраля хакеры начали массово атаковать российских клиентов в попытках списать их финансы со счетов.