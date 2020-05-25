Нехватку воды в Крыму назвали потенциальной причиной для войны

Конфликт Украины и России может обостриться из-за нехватки воды в Крыму, считают в США.
Как
Отмечается, что до 2014 года около 85 процентов питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр, который был перерыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией. Жители полуострова вынуждены брать грунтовую воду и пользоваться водохранилищами. При этом в этом году из-за малоснежной зимы эти источники высыхают.
Украинские власти настаивают на том, что подача воды в Крым будет вновь открыта только после «возвращения» полуострова в состав Украины.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы России Наталья Поклонская раскритиковала украинских чиновников, выступающих за перекрытие подачи пресной воды в Крым. По её мнению, это чревато экологической катастрофой для региона. Она добавила, что Украина продолжает «водную диверсию» в отношении Крыма, и привела в пример ситуацию на озере Сиваш, которое пересыхает из-за перекрытия Северо-Крымского канала.
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