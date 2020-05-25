Нехватку воды в Крыму назвали потенциальной причиной для войны

https://static.news.ru/photo/78e22044-9ec4-11ea-be5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт Украины и России может обостриться из-за нехватки воды в Крыму, считают в США.

Как сообщает Lenta.ru, аналитики американского центра The Jamestown Foundation считают, что Россия может начать боевые действия против Украины, которая перекрыла источники водоснабжения Крыма.

Отмечается, что до 2014 года около 85 процентов питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр, который был перерыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией. Жители полуострова вынуждены брать грунтовую воду и пользоваться водохранилищами. При этом в этом году из-за малоснежной зимы эти источники высыхают.

Украинские власти настаивают на том, что подача воды в Крым будет вновь открыта только после «возвращения» полуострова в состав Украины.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы России Наталья Поклонская раскритиковала украинских чиновников, выступающих за перекрытие подачи пресной воды в Крым. По её мнению, это чревато экологической катастрофой для региона. Она добавила, что Украина продолжает «водную диверсию» в отношении Крыма, и привела в пример ситуацию на озере Сиваш, которое пересыхает из-за перекрытия Северо-Крымского канала.